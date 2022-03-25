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НОВОСТИ

Сбер начинает финансировать предприятия АПК по льготной программе Минсельхоза

11:30 25.03.2022

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса. Программа реализуется Минсельхозом России в рамках постановления правительства № 375 от 16 марта 2022 года. Банк направил первый реестр потенциальных заемщиков по программе в министерство.

По условиям программы льготные кредиты предоставляются по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 5 млрд руб. Срок заключения договора по программе – до 15 декабря 2022 года.

«Сбер подписал соглашение с Минсельхозом России и готов начать льготное финансирование системообразующих предприятий АПК. Запуск этой программы – важная и своевременная мера, которая поддержит аграриев в текущих условиях и будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства в стране», – отметила управляющий директор, департамент развития корпоративного бизнеса Сбербанка Татьяна Крейтор.

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