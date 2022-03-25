В Москве выявили 1 086 заразившихся коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 086 против 1 163 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,04%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 734 298 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 25 против 26 днем ранее, до 42 565.