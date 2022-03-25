0
0
169
НОВОСТИ

Песков назвал «не смертельным» возможное исключение России из G20

13:10 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Формат Группы двадцати (G20) важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для РФ «не смертельным». Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из G20, признав, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.

«Что касается формата „двадцатки“, он важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами — по их инициативе — в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет. Хотя в любом случае Россия все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата и будет готова, если это будет возможно, принимать участие», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя эти заявления.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 25.03.2022
Китай не стремится к «однополярной Азии», уважает традиционную роль Индии в регионе — МИД
0
13
14:12 25.03.2022
Священник погиб под Белгородом при обстреле
0
88
14:00 25.03.2022
РФ потребует объяснений причастности сына Байдена к работе лабораторий на Украине
0
100
13:32 25.03.2022
В Кремле назвали «инициативой на партийном уровне» слова Турчака о восстановлении Мариуполя
0
163
13:20 25.03.2022
Премьер Польши заявил о скором появлении нового пакета санкций в отношении России
0
186
13:00 25.03.2022
Турция не присоединится к санкциям против РФ — Эрдоган
0
203
12:32 25.03.2022
В Москве выявили 1 086 заразившихся коронавирусом за сутки
0
192
12:20 25.03.2022
Володин опроверг информацию о смерти Жириновского
0
256
12:05 25.03.2022
Венгрия отвергла призыв Украины о поставках вооружений и отказе от газа из РФ — глава МИД
0
283
12:04 25.03.2022
Посылки подешевели со СберПрайм
0
244

Возврат к списку