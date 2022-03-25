Песков назвал «не смертельным» возможное исключение России из G20
13:10 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Формат Группы двадцати (G20) важен, но в нынешних условиях исключение из него было бы для РФ «не смертельным». Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что выступает за исключение РФ из G20, признав, что некоторые другие страны с таким шагом не согласны.
«Что касается формата „двадцатки“, он важен. Но, с другой стороны, в нынешних условиях, когда большая часть участников этого формата находится, собственно, с нами — по их инициативе — в состоянии экономической войны, ничего смертельного не произойдет. Хотя в любом случае Россия все-таки ориентируется и на мнение других участников этого формата и будет готова, если это будет возможно, принимать участие», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя эти заявления.
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