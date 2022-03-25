Премьер Польши заявил о скором появлении нового пакета санкций в отношении России

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый пакет санкций в отношении России может появиться в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.

«Не секрет, что Польша добивается [введения] далекоидущих санкций [против РФ], и я убежден, что, опираясь на наши вчерашние договоренности, уже вскоре будет выработан очередной пакет санкций», — сказал он.