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НОВОСТИ

Премьер Польши заявил о скором появлении нового пакета санкций в отношении России

13:20 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый пакет санкций в отношении России может появиться в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий по прибытии на второй день саммита ЕС.

«Не секрет, что Польша добивается [введения] далекоидущих санкций [против РФ], и я убежден, что, опираясь на наши вчерашние договоренности, уже вскоре будет выработан очередной пакет санкций», — сказал он.

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