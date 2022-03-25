В Кремле назвали «инициативой на партийном уровне» слова Турчака о восстановлении Мариуполя
13:32 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «инициативой на партийном уровне» слова секретаря генсовета «Единой России», первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака о том, что РФ восстановит Мариуполь после окончания спецоперации.
«Это инициатива на партийном уровне», — сказал Песков. «На этот счет сейчас нет никакой официальной позиции. Вы знаете, что никак на этот счет не формулировал позицию президент Путин, поэтому я ничего не могу сказать. Как минимум мы должны дождаться завершения специальной военной операции», — добавил он.
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