РФ потребует объяснений причастности сына Байдена к работе лабораторий на Украине
14:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет требовать объяснений от США по участию сына Байдена в работе биолабораторий на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Конечно, и мы будем требовать объяснений. Да и не только мы. Вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений, потребовал сделать эту программу и ситуацию прозрачной для мира. Конечно, это будет интересовать многих», — заявил Песков.
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