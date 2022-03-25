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НОВОСТИ

РФ потребует объяснений причастности сына Байдена к работе лабораторий на Украине

14:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет требовать объяснений от США по участию сына Байдена в работе биолабораторий на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Конечно, и мы будем требовать объяснений. Да и не только мы. Вы знаете, что уже и Китай потребовал этих разъяснений, потребовал сделать эту программу и ситуацию прозрачной для мира. Конечно, это будет интересовать многих», — заявил Песков.

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