Китай не стремится к «однополярной Азии», уважает традиционную роль Индии в регионе — МИД

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай не стремится к так называемой однополярной Азии и уважает роль Индии в регионе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи в Нью-Дели с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом.

«Китай не стремится к так называемой однополярной Азии, уважает традиционную роль Индии в регионе», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.