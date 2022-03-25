Китай не стремится к «однополярной Азии», уважает традиционную роль Индии в регионе — МИД
14:32 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай не стремится к так называемой однополярной Азии и уважает роль Индии в регионе. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи в Нью-Дели с советником по национальной безопасности премьер-министра Индии Аджитом Довалом.
«Китай не стремится к так называемой однополярной Азии, уважает традиционную роль Индии в регионе», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.
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