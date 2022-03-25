Священник погиб под Белгородом при обстреле

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области, произошедшего в четверг вечером, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети «ВКонтакте» синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

«В белгородском селе Журавлевка погиб под обстрелом при исполнении своего пасторского долга военного священника протоиерей Олег Владиславович Артемов. Вчера вечером, находясь в селе Журавлевка, батюшка попал под обстрел украинского „Смерча“ и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими», — говорится в сообщении.