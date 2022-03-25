В соседние с Украиной страны прибыли более 3,7 млн беженцев — ООН
15:00 25.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 3,7 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило в пятницу Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 24 марта число покинувших Украину беженцев достигло 3 725 806.
В частности, в Польшу прибыли 2 206 119 человек, в Румынию — 572 754, в Молдавию — 376 748, в Венгрию — 336 701.
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