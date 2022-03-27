Синоптики объявили о скором приходе весны на территорию России
08:00 27.03.2022
Сумма суточных температур - среднесуточная температура - устойчиво переходит в «плюсовую» зону. В первой декаде апреля жителей и гостей столицы будут ждать "майские" дни, когда столбик термометра поднимется до отметки в 15 градусов.
Весна приходит по-тихоньку, но будет настоящей, отмечают эксперты. Снег растает окончательно, а дожди пришедшие ему на смену - не продлятся долго. Можно с уверенностю смотреть вперед и ожидать больших светлых дней, наполненных теплом.
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