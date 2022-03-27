В Киеве возобновят работу учебные заведения в дистанционном режиме
12:30 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С понедельника заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате», — говорится в сообщении в телеграм-канале КГГА.
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