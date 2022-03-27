В Киеве возобновят работу учебные заведения в дистанционном режиме

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обучение школьников и студентов возобновится в Киеве с 28 марта в дистанционном формате. Об этом сообщили в воскресенье в Киевской городской госадминистрации (КГГА).

«С понедельника заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате», — говорится в сообщении в телеграм-канале КГГА.