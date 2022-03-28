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Перенаправление нефтегазового экспорта России в Азию станет шоком для Запада - Guardian

09:05 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перенаправление экспорта российских углеводородов из-за введенных против РФ санкций станет шоком для стран Запада. Об этом в редакционной статье пишет британская газета The Guardian.

"Значение России для мира намного больше, чем на то указывают ее размеры 11-й крупнейшей экономики в мире. Переориентация экспорта российской нефти, газа и угля с США и ЕС на азиатских импортеров обернулась бы крупным экономическим шоком", - отмечает издание, добавляя, что рост цен на энергоносители приведет к притоку инвестиций в нефтегазовую отрасль и грозит существенно замедлить процесс перехода на возобновляемую энергию. The Guardian указывает, что последствия спецоперации РФ на Украине и западных санкций также отразятся на мировых поставках минерального сырья и будут иметь серьезные последствия для десятков стран Африки, которые получают из России и с Украины больше трети от общих объемов импорта пшеницы.

Издание пишет, что глобализация мировой экономики и увеличение взаимозависимости между государствами создали множество "ловушек, в которые страны ловят друг друга". Указывается, что Китай и Индия, обладающие крупными золотовалютными резервами "уделяют повышенное внимание" ситуации с арестом резервов ЦБ РФ, а США все чаще используют в политических целях доминирование доллара в мировой экономике и международную систему межбанковских платежей SWIFT.

"У США есть способы причинить ущерб своим противникам, но там часто не могут определиться с целям, которые преследуют. Когда речь шла о ядерной программе Ирана, Вашингтон колебался между желанием изменить поведение страны и ее режим. В случае с РФ последний вариант будет казаться тем привлекательнее, чем дольше будет длиться война на Украине", - пишет газета.

В The Guardian считают, что Россия существенно пострадает от западных санкций, так как ей будет сложнее импортировать многие важные технологические компоненты, включая микрочипы, однако в некоторых областях она может разработать новые технологии, чтобы "вырваться из геополитической клетки". Издание также указывает, что РФ в настоящий момент не находится в полной изоляции, и ряд стран будут воздерживаться от введения санкций и закрывать глаза на действующие в отношении РФ ограничения.

Авторы статьи приходят к выводу, что Запад сильно поднял ставки в экономическом противостоянии с Россией, однако оно может войти "в намного более опасную фазу", если стороны начнут осуществлять масштабные кибератаки друг против друга.

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