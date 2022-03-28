Судно получило пробоину в Черном море, его буксируют в Керчь
10:20 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухогруз получил пробоину в Черном море около российского побережья, в настоящее время ведется спасательная операция, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
«[Сухогруз] пробоину получил, сейчас ведут в Керчь. Ведет спасательный буксир его, вода откачивается», — сказал собеседник.
Он уточнил, что спасательная операция началась накануне вечером. В настоящее время в районе проведения работ усиливается волнение, вода внутрь судна продолжает поступать, но ее откачивают.
«Пробоина в машинном отделении, но не военная причина», — добавил источник.
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