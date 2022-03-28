Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины в Черном море

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство национальной обороны Турции сообщило в понедельник об обнаружении мины в Черном море недалеко от границы с Болгарией.

«28 марта 2022 года недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеада была обнаружена мина, куда была оперативно направлена команда подводной обороны. Мина была взята под контроль, началась операция по ее нейтрализации», — говорится в распространенном заявлении военного ведомства.