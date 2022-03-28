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Россияне могут использовать Facebook и Instagram, если не ведут экстремистскую деятельность - суд

12:05 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане России могут пользоваться продуктами американской компании Meta («Мета», деятельность данной организации запрещена на территории РФ), если не ведут экстремистскую деятельность. Это следует из решения Тверского суда Москвы, запретившего деятельность организации в России.

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — говорится в полном тексте решения суда, опубликованном в понедельник на его официальном сайте.

21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms, экстремистской и запретил их на территории России. Это решение вступило в силу немедленно.

Компании Meta запрещено открывать отделения и вести коммерческую деятельность в России. В Генпрокуратуре и ФСБ считают, что деятельность Meta направлена против России и ее вооруженных сил.

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