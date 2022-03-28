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Параллельный импорт предусматривает ввоз оригинальных товаров — Минпромторг

12:20 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Параллельный импорт не означает легализацию контрафактной продукции, речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В соответствии с решениями, принятыми правительством Российской Федерации, Минпромторгом России разработан проект постановления, предусматривающий отмену ответственности для параллельного импорта продукции по определенной номенклатуре продукции. При этом перечень продукции будет утверждаться Минпромторгом России, — сообщили в пресс-службе. — Важно понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта. Речь идет именно о ввозе оригинальных товаров через альтернативные каналы».

В Минпромторге сообщили, что перечень продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, предполагается, что в него войдет продукция, которая необходима «для насыщения потребительского рынка». «В настоящее время как такового запрета на параллельный импорт не существует. Задача состоит в том, чтобы нивелировать риск привлечения импортеров к гражданско-правовой ответственности со стороны правообладателей, чья продукция будет ввозиться помимо официальных каналов дистрибуции», — уточнили в Минпромторге.

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