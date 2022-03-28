Сбер получил 12 наград премии The Stevie Awards for Sales & Customer Service
13:52 28.03.2022
Продукты, сервисы и подразделения Сбера получили сразу 12 наград престижной международной премии The Stevie Awards for Sales & Customer Service по итогам 2021 года. В прошлом году в активе банка было всего четыре награды данной премии.
Проект «Мой бизнес» был отмечен сразу в трех номинациях премии: Sales Performance Management Solution (золото), CRM Suite (золото) и Sales Automation Solution (бронза). Это приложение для клиентских менеджеров, работающих с крупнейшим, крупным и средним бизнесом. Система построена на целевой платформе с применением ML-моделей, алгоритмов машинного обучения и интегрирована с ключевыми бизнес-системами банка. Продукт обеспечивает сквозной процесс продаж для работы более 2000 менеджеров в клиентско-продуктовых командах банка.
Контактные центры Сбербанка получили золото в номинациях Contact Center of the Year. Контактные центры на номере 900 предоставляют круглосуточную и высококачественную поддержки клиентам по самым разным вопросам, в том числе в условиях пандемии, повышенной нагрузки.
Улучшение клиентского опыта на номере 900 при обслуживании клиентов в контактных центрах Сбербанка получило золото в номинации Customer Service Success. Награда присвоена за комплексную работу с клиентским опытом, заботу о клиентах Сбера при повышенной нагрузке на линии номера 900, развитие голосового и текстового ботов, развитие предиктивных сценариев поддержки и эффективную работу с отложенными обращениями.
Поддержка клиентов по продуктам экосистемы Сбера получила серебро в номинации Award for Innovation in Customer Service. Сбербанк получил награду за вклад в развитие единого клиентского пути в поддержке клиентов компаний экосистемы Сбера.
Автоматизация обработки обращений клиентов Сбера получила бронзу в номинации IVR or Web Service Solution. Сбербанк награжден бронзой за внедрение AI-технологий на всех этапах клиентского пути. Это стало возможным благодаря высокой автоматизации звонков, реализации предиктивных навыков и персонализации процесса обслуживания в голосовом меню. Также был отмечен прекрасный клиентский опыт, который получают большинство звонящих на номер 900.
Электронная платформа для валютного трейдинга завоевала золото в номинации Business Development Achievement. Платформа предназначена для корпоративных и институциональных клиентов банка, которые активно проводят операции на валютном рынке. Она объединяет четыре канала доступа к ликвидности Сбера: интернет-банк СберБизнес, специализированный SberCIB Terminal (ранее – Sberbank Markets), мультидилинговые платформы и доступ через прямое API-подключение.
Проект «Онлайн-урегулирование сбойных операций в банкоматах» удостоен бронзовой награды в номинации Award for Innovation in Customer Service. Проект позволяет мгновенно зачислить клиенту деньги на счёт при сбое в банкомате. Это стало возможным благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, который проводит многофазные проверки финансового профиля клиента и оценивает вероятные риски по сбойной операции на основе моделей машинного обучения, включающих более 500 параметров.
Комплексное решение для страхования клиентов малого бизнеса «Защита 360» получило бронзу в номинации Business Intelligence Solution. Продукт дает широкую защиту компаниям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям от большинства рисков, характерных для их бизнеса. Так, по единому полису страхуется имущество, товары и оборудование, включая наличные в кассах и сейфе. Страхование происходит от утраты или повреждения, в том числе от рисков, связанных с народными волнениями и противоправными действиями третьих лиц, а также потерь вследствие перерывов в деятельности. Полис дает возможность собственнику и персоналу получить финансовую защиту в случае нанесения вреда жизни и здоровья по причине несчастного случая, в том числе возможность получить консультацию врача терапевта круглосуточно из любой точки мира. Продукт помогает клиентам эффективно управлять рисками и приобретает большое значение в защите бизнеса клиентов банка, особенно в настоящее время.
Сервис СберЛид отмечен бронзовой наградой в номинации Marketing Solution. Это SaaS-решение для увеличения продаж на сайте (вплоть до 20%). Виджеты и ленты рекомендаций СберЛида рассказывают посетителям онлайн-магазинов о спецпредложениях и акциях, мотивируют их оставлять свои контакты, предлагают дополнительные товары и помогают ориентироваться на сайте. СберЛид повышает конверсию сайтов не только в сфере услуг и e-commerce, но и в любых других отраслях малого, среднего и крупного бизнеса.
Сервис «Деньги до зарплаты» получил бронзу в номинации Sales & Marketing Mobile Application. Это уникальный банковский продукт и современный сервис на рынке финансовых инструментов в России и Восточной Европе, позволяющий клиенту взять у банка нужную сумму до половины оклада, не дожидаясь его зачисления. Достаточно пары минут в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а за каждую 1000 рублей действует фиксированная плата – всего 20, 25 или 30 рублей. Короткий срок (до одного месяца) и низкая стоимость продукта позволяют клиентам лучше управлять своими финансовыми потоками, снижая долговую нагрузку. Сервис доступен всем клиентам Сбера, которые получают зарплату на карту банка, а использование сервиса не требует ни от клиента, ни от работодателя особой процедуры подключения или заключения договорных отношений с внешним партнером.
Сервис был запущен в мае 2021 года и постоянно развивается, за это время было более 3 млн клиентских запросов и уже появились постоянные клиенты, которые возвращаются снова и снова. Воспользоваться им можно в разделе «Кредиты» – «Деньги до зарплаты» или достаточно сказать голосовому ассистенту: «Салют, дай мне денег до зарплаты».
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