Евроюст сообщил, что поддержал создание группы для расследования преступлений на Украине
15:00 28.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) оказало юридическую и техническую поддержку в создании совместной группы для расследования возможных международных преступлений на Украине, в том числе военных преступлений и преступлений против человечества. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении агентства.
«Главная задача следственной группы заключается в предоставлении помощи в сборе доказательств, быстром и безопасном обмене ими между партнерами, а также в передаче информации и доказательств», — пояснили в Евроюсте.
Соглашение о формировании группы подписано компетентными органами Литвы, Польши и Украины, в дальнейшем ее участниками могут стать другие члены ЕС, третьи страны или другие стороны. Группа также будет содействовать сотрудничеству этих государств с Международным уголовным судом (МУС).
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