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Собянин выделил 10 млрд рублей на льготное кредитование строительных инвестпроектов

13:36 29.03.2022

В Москве на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов выделят 10 млрд руб. Соответствующее решение было принято на заседании президиума городского правительства и уже подписано мэром Сергеем Собяниным. Финансы будут предоставлены Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Средства можно будет использовать для субсидирования процентных ставок по кредитам на выполнение инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в мегаполисе.

Планируется, что эта программа льготного кредитования поможет инвесторам продолжать выполнение уже стартовавших проектов и позволит им не снижать деловую активность, а также сохранить рабочие места в крайне важной для экономики Москвы строительной отрасли.

Отметим, что правительство Москвы ранее уже сообщило о выделении 10 млрд руб. на финансирование подобной программы поддержки промышленности. В результате объем двух крупных программ льготного кредитования будет составлять 20 млрд руб. Как ожидают городские власти, это позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 млрд руб. кредитных ресурсов.

Напомним, как сообщала «НГ», программы льготного кредитования стали частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях введенных против РФ санкций.

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