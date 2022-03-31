Южная Осетия в случае вхождения в состав РФ намерена объединиться с Северной Осетией

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная Осетия намерена войти в состав России как субъект, затем власти планируют инициировать процедуру объединения с Северной Осетией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» в четверг заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», — сказал Бибилов.