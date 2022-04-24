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НОВОСТИ

В центре Москвы появились плакаты о розыске Собчак, Оксимирона и Акунина

09:50 24.04.2022

На улице Мясницкой в центре Москвы неизвестные развесили плакаты «Разыскивается» с портретами известных личностей. На плакатах, грубо примотанных скотчем к фонарным столбам – фотографии писателя Бориса Акунина, телеведущей Ксении Собчак, журналиста Алексея Пивоварова, музыканта Оксимирона (Oxxxymiron) с припиской «Предатель Родины».

Каких-то выходных данных на плакатах нет, как и информации о том, в чем конкретно провинились изображенные на плакатах люди. Отметим, что некоторые из них открыто критиковали стартовавшую 24 февраля спецоперацию в Украине и выступали за мир.

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