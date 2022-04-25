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НОВОСТИ

Еще одно хранилище нефтепродуктов горит в Брянске - источник

10:00 25.04.2022 Источник: Интерфакс

Два хранилища нефтепродуктов горят в Брянске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тыс. куб м", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Брянской области сообщили о пожаре на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска.

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