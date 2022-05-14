G7 осудила решение Индии ввести запрет на экспорт пшеницы

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры стран сельского хозяйства стран Группы семи (G7) осудили решение Индии ввести запрет на экспорт пшеницы. Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

По их мнению, такой шаг лишь усугубит кризис на мировом рынке зерна. «Если все начнут вводить подобные ограничения на экспорт или даже закрывать рынки, то это только усугубит кризис, а также нанесет ущерб Индии и ее сельхозпроизводителям. Мы призываем Индию взять на себя ответственность в качестве члена G20», — сказал министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

Главное управление внешней торговли Министерства торговли и промышленности Индии сообщило в субботу о введении запрета на экспорт пшеницы. «Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен <…>, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — говорится в сообщении ведомства.

Оно разрешило поставки зерновой культуры, по которым безотзывные аккредитивные письма были выпущены до 13 мая. Другим исключением назван экспорт пшеницы с санкции правительства Индии для удовлетворения потребностей других стран по просьбе их властей.

В марте Индия заявила о намерении принять в ближайшее время меры, направленные на то, чтобы стать ведущим мировым экспортером пшеницы. Однако по ряду причин, в том числе из-за сильной жары в районах выращивания этого злака, в республике теперь опасаются возникновения нехватки данной культуры на внутреннем рынке.