РФ ответит в случае изъятия своих активов в пользу Украины, что будет воровством — Песков
15:00 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия примет ответные меры в случае изъятия на Западе активов ЦБ РФ в пользу Украины, так как подобный шаг был бы прямым воровством российских средств. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это будет фактически прямое воровство», — сказал представитель Кремля. По его словам, «подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа», который будет продумываться.
Отвечая на вопрос, сообщали ли представители Запада Москве о таких планах, Песков подчеркнул, что российской стороне «никто не говорил» ничего на этот счет.
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