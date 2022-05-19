Одностороннее стремление к собственной безопасности ряда стран лишь создает новые риски — Си Цзиньпин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обеспечение собственной безопасности за счет принесения в жертву безопасности других стран лишь создает новые противоречия и риски. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которая проходит в формате видеоконференции.

«История и реальность говорят нам, что одностороннее стремление к собственной безопасности путем принесения в жертву безопасности другой страны ведет лишь к созданию новых противоречий и рисков», — приводит его слова сайт МИД КНР.