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Одностороннее стремление к собственной безопасности ряда стран лишь создает новые риски — Си Цзиньпин

16:12 19.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обеспечение собственной безопасности за счет принесения в жертву безопасности других стран лишь создает новые противоречия и риски. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам встречи глав МИД БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которая проходит в формате видеоконференции.

«История и реальность говорят нам, что одностороннее стремление к собственной безопасности путем принесения в жертву безопасности другой страны ведет лишь к созданию новых противоречий и рисков», — приводит его слова сайт МИД КНР.

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