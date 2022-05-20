Кисида намерен предложить Байдену провести саммит G7 в Хиросиме — Kyodo

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен на следующей неделе в ходе визита в страну президента США Джо Байдена предложить провести в Хиросиме саммит лидеров стран Группы семи (G7), который состоится в 2023 году на японской территории. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.

По его данным, выбор Хиросимы, пострадавшей от американской атомной бомбардировки в 1945 году, связан со стремлением Японии указать на сохраняющуюся угрозу применения ядерного оружия в свете текущих событий. Ожидается, что официально соответствующее решение будет принято в конце июня.