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НОВОСТИ

Кисида намерен предложить Байдену провести саммит G7 в Хиросиме — Kyodo

10:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен на следующей неделе в ходе визита в страну президента США Джо Байдена предложить провести в Хиросиме саммит лидеров стран Группы семи (G7), который состоится в 2023 году на японской территории. Об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.

По его данным, выбор Хиросимы, пострадавшей от американской атомной бомбардировки в 1945 году, связан со стремлением Японии указать на сохраняющуюся угрозу применения ядерного оружия в свете текущих событий. Ожидается, что официально соответствующее решение будет принято в конце июня.

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