Сбер стал лауреатом премии Data Award второй год подряд
17:58 20.05.2022
Старший управляющий директор, директор департамента SberData Сбербанка, CDO Сбера Борис Рабинович стал лауреатом престижной премии «За вклад в популяризацию профессии» ежегодного конкурса Data Award 2022. Церемония объявления итогов и награждения лауреатов премии состоялась 19 мая в Москве.
Главная цель Data Award 2022 — популяризация наиболее значимых достижений в области работы с данными в компаниях России и стран СНГ. Лауреатами премии становятся лидеры движения к цифровому бизнесу, компании, которые добились впечатляющих результатов, опираясь на данные как на один из главных своих активов.
SberData — подразделение Сбера, отвечающее за централизованное хранение и распространение данных, включающее более 450 источников и 100 Пб информации. Один из ключевых продуктов SberData - портал «Супермаркет данных», в рамках которого пользователь может заказать данные из Каталога как однократно, так и регулярно по подписке. Особенностью сервиса является функция поиска данных по запросу на естественном языке, что существенно упрощает и ускоряет работу пользователя. Уникальная скорость поставки данных – от 15 минут до нескольких часов обеспечивается централизацией процессов кибербезопасности, связанных с получением доступа к данным, и инфраструктуры для работы с ними.
Независимая премия для директоров по данным Data Award учреждена в 2018 году издательством «Открытые системы» и профессиональным порталом «Директор информационной службы».
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