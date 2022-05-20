Сбер стал лауреатом премии Data Award второй год подряд

17:58

Старший управляющий директор, директор департамента SberData Сбербанка, CDO Сбера Борис Рабинович стал лауреатом престижной премии «За вклад в популяризацию профессии» ежегодного конкурса Data Award 2022. Церемония объявления итогов и награждения лауреатов премии состоялась 19 мая в Москве.

Главная цель Data Award 2022 — популяризация наиболее значимых достижений в области работы с данными в компаниях России и стран СНГ. Лауреатами премии становятся лидеры движения к цифровому бизнесу, компании, которые добились впечатляющих результатов, опираясь на данные как на один из главных своих активов.

SberData — подразделение Сбера, отвечающее за централизованное хранение и распространение данных, включающее более 450 источников и 100 Пб информации. Один из ключевых продуктов SberData - портал «Супермаркет данных», в рамках которого пользователь может заказать данные из Каталога как однократно, так и регулярно по подписке. Особенностью сервиса является функция поиска данных по запросу на естественном языке, что существенно упрощает и ускоряет работу пользователя. Уникальная скорость поставки данных – от 15 минут до нескольких часов обеспечивается централизацией процессов кибербезопасности, связанных с получением доступа к данным, и инфраструктуры для работы с ними.

Независимая премия для директоров по данным Data Award учреждена в 2018 году издательством «Открытые системы» и профессиональным порталом «Директор информационной службы».