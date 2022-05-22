За неделю очередь из грузовиков на въезд из Эстонии в РФ под Псковом увеличилась вдвое

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередь из большегрузных автомобилей на въезд из Эстонии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора», за неделю увеличилась в два раза — до 407 фур. Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных в субботу.



«Шумилкино», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств — прим. ТАСС) перед пунктом пропуска — 220», — сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства, на пункте пропуска «Куничина Гора» в очереди на въезд в РФ находятся 187 фур. При этом в начале этой недели в очередях на этих двух пунктах пропуска было в общей сложности 210 фур.



