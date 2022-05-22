За неделю очередь из грузовиков на въезд из Эстонии в РФ под Псковом увеличилась вдвое
12:00 22.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Шумилкино», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств — прим. ТАСС) перед пунктом пропуска — 220», — сообщается на сайте ФТС. По данным ведомства, на пункте пропуска «Куничина Гора» в очереди на въезд в РФ находятся 187 фур. При этом в начале этой недели в очередях на этих двух пунктах пропуска было в общей сложности 210 фур.
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