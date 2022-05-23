Наступление против ВСУ возобновилось в районе Авдеевки и Красного Лимана, сообщили в ДНР

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активные наступательные действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновились в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана. Об этом заявил в понедельник первый замглавы Мининформации ДНР Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

«По всем фронтам идут наступательные действия. Сейчас возобновились боевые действия в районе Красного Лимана, также активные боевые действия в районе населенного пункта Авдеевка, в районе Новоселовки Второй — это левый фланг Авдеевки», — сказал он.

Безсонов уточнил, что боевые действия иду также в районе города Гуляйполе в Запорожской области и Угледара на западе ДНР.