Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов — МО РФ
13:32 26.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армейская и оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила один склад вооружения и 49 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, уничтожив более 350 националистов. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — сказал он.
По словам Конашенкова, в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов и выведены из строя 96 единиц военной украинской техники.
НОВОСТИ
- 14:02 26.05.2022
- Дмитрий Песков поправил президента: повышение МРОТ тоже запланировано на июнь
- 14:00 26.05.2022
- Силовики Польши устроили нападение иностранцев на пограничников Белоруссии — Погранкомитет
- 13:20 26.05.2022
- ПЦУ попросила Константинополь «лишить престола» патриарха Кирилла
- 13:05 26.05.2022
- За территориями Донбасса будут закреплены сенаторы и депутаты Госдумы — Турчак
- 13:00 26.05.2022
- В Херсоне для получения гражданства РФ откроют административные центры
- 12:50 26.05.2022
- Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике
- 12:32 26.05.2022
- Германия может поставить себя в зависимость от Китая, отказавшись от российских энергоносителей - СМИ
- 12:20 26.05.2022
- В Москве выявлено 368 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:18 26.05.2022
- Ипотека без первоначального взноса стала доступна для клиентов Сбербанка
- 12:05 26.05.2022
- На «Азовстали» могут оставаться боевики из-за несогласованности командования ВСУ — Басурин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать