Авиация РФ поразила склад вооружения ВСУ и уничтожила более 350 националистов — МО РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армейская и оперативно-тактическая авиация РФ за сутки поразила один склад вооружения и 49 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, уничтожив более 350 националистов. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», — сказал он.

По словам Конашенкова, в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов и выведены из строя 96 единиц военной украинской техники.