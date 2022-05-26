США считают политику Китая самым серьезным долгосрочным вызовом мировому порядку — Блинкен

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация, несмотря на ситуацию на Украине, считает именно политику Китая самым серьезным вызовом международному порядку на долгосрочной основе. Об этом говорится в распространенных пресс-службой Госдепартамента в четверг выдержках из речи госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как он отметил, несмотря на продолжение военной операции РФ на Украине, власти США «будут по-прежнему сосредоточены на наиболее серьезном вызове для международного порядка, а он брошен КНР». «Китай является единственной страной, у которой есть намерения изменить международный порядок и растущая экономическая, дипломатическая, военная и технологическая мощь, чтобы сделать это», — добавил руководитель американского внешнеполитического ведомства. По его версии, из-за позиции Пекина мировое сообщество может «отдалиться от универсальных ценностей, которые более 75 лет в значительной степени обеспечивали прогресс в мире».

Блинкен отметил также, что «Китай является неотъемлемой частью мировой экономики» и играет ключевую роль с точки зрения возможностей США «решать проблемы — от тех, которые касаются климатического кризиса, до связанных с коронавирусом». «Проще говоря, Соединенным Штатам и Китаю придется взаимодействовать в обозримом будущем, — подчеркнул госсекретарь. — Вот почему данные отношения относятся к числу наиболее сложных и важных из тех, которые мы на сегодняшний день поддерживаем в мире».

Блинкен, как планируется, выступит с этой речью позднее в четверг, в ней будут изложены ключевые положения курса, которого действующая администрация США намерена в перспективе придерживаться в отношении Пекина.