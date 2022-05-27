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Заявления Зеленского не дают понять, осознают ли в Киеве реальное положение дел — Песков

14:32 27.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Украины постоянно делает противоречивые заявления, которые не позволяют в полной мере понять, чего хочет украинская сторона и готова ли она осознать реальное положение дел. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков ответил на просьбу прокомментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что вести переговоры с Россией необходимо, чтобы закончить конфликт, но российская сторона якобы этого не хочет.

«Во-первых, переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с упомянутыми заявлениями Зеленского», — сказал представитель Кремля. «Второе, в целом руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу, что не позволяет в полной мере понять, чего же хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — указал Песков.

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