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НОВОСТИ

S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины до «CCC+/C»

10:00 28.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня «B-/B» до «CCC+/C», следует в субботу из сообщения на сайте агентства.

«S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с уровня „B-/B“ до „CCC+/C“, — говорится в сообщении.

В то же время агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги страны в национальной валюте на уровне «B-/B», прогноз негативный.

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