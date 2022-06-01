"Современник" опроверг информацию об инциденте на спектакле "Игра в джин" 31 мая
22:51 01.06.2022
Известный спектакль «Игра в джин» в театре «Современник» в Москве 31 мая проходил без каких-то происшествий, сообщения о том, что кто-то брызнул из перцового баллончика в актрису Лию Ахеджакову не соответствует действительности, сообщает пресс-служба театра. «Спешим опровергнуть информацию, касающуюся инцидента на спектакле «Игра в джин» 31 мая, которую распространил ряд СМИ. Прежде всего, хотим подчеркнуть, что у Лии Меджидовны нет персональной страницы ни в одной из социальных сетей. Аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени, - это созданные анонимными пользователями фейки. Кроме того, хотим заверить вас, что распространяемое сообщение - дезинформация. Спектакль «Игра в джин» прошел в штатном режиме, без происшествий», - сказали в пресс-службе.
Как заявляют в театре, спектакль «Игра в джин» - одна из знаковых постановок Галины Волчек. «Мы любим этот спектакль и гордимся им, поэтому так важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу», - отмечают в «Современнике».
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