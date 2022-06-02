Сбербанк продолжает добавлять по 2000 бонусных рублей на покупки к выплате на детей
17:15 02.06.2022
Более миллиона семей с невысокими доходами уже получили выплаты на детей от 8 до 17 лет в СберБанке. Клиентам, получившим выплаты на карту или счет в Сбербанке до 15 июня, Сбер добавит еще 2000 бонусных рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.
Семьи, которые еще не подали заявление, могут это сделать сейчас и еще успеть принять участие в акции и получить подарки от Сбербанка.
Единый промокод, работающий в маркетплейсах – на 1000 руб. в СберМаркете и 1000 руб. в СберМегаМаркете действует на покупки на сумму от 3 тыс. руб. Промокод придет до 20 июня включительно, а воспользоваться им можно будет до 31 июля 2022 года.
«Мы считаем, что социальная роль Сбера – одна из ключевых. Мы всегда стараемся давать дополнительные возможности для реализации своих планов нашим клиентам. Надеемся, что наш вклад также поможет семьям, получающим выплаты от государства», – отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.
Заявление на выплаты можно подать дистанционно через портал Госуслуги, или обратившись в Пенсионный фонд и МФЦ лично. Чтобы получить подарки от Сбера – в заявлении необходимо указать реквизиты счета или карты СберБанка, эти данные можно найти в СберБанк Онлайн.
Клиентам, получившим новую выплату, как и всем получателям социальных выплат в СберБанке, автоматически также станет доступен раздел «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн. А это значит – дополнительные привилегии и скидки на сервисы экосистемы Сбера — страховые продукты, Okko, СберМобайл и др., а также удобный просмотр поступающих выплат и другие полезные функции.
Подробная информация размещена на сайте банка.
НОВОСТИ
- 17:40 02.06.2022
- Сербия не будет направлять оружие на Украину — Вучич
- 17:12 02.06.2022
- Индия будет импортировать нефть из РФ, исходя из требований своей энергобезопасности — МИД
- 17:00 02.06.2022
- Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ, в том числе нефтяное эмбарго — источник
- 16:32 02.06.2022
- Минцифры допустило снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов до 1%
- 16:12 02.06.2022
- Путин подтвердил планы продлить дорогу М-12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска
- 16:00 02.06.2022
- ВСУ под угрозой смерти вернули отступавших бойцов к Северодонецку — помощник главы ЧР
- 15:56 02.06.2022
- Андрей Воробьев проверил ход строительства школы и детского сада в Королеве
- 15:32 02.06.2022
- Переговоры РФ с Украиной возможны лишь с учетом российских условий — Матвиенко
- 15:12 02.06.2022
- Мишустин считает необходимым свести к минимуму число проверок бизнеса
- 15:00 02.06.2022
- Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать