Сбербанк продолжает добавлять по 2000 бонусных рублей на покупки к выплате на детей

17:15

Более миллиона семей с невысокими доходами уже получили выплаты на детей от 8 до 17 лет в СберБанке. Клиентам, получившим выплаты на карту или счет в Сбербанке до 15 июня, Сбер добавит еще 2000 бонусных рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.

Семьи, которые еще не подали заявление, могут это сделать сейчас и еще успеть принять участие в акции и получить подарки от Сбербанка.

Единый промокод, работающий в маркетплейсах – на 1000 руб. в СберМаркете и 1000 руб. в СберМегаМаркете действует на покупки на сумму от 3 тыс. руб. Промокод придет до 20 июня включительно, а воспользоваться им можно будет до 31 июля 2022 года.

«Мы считаем, что социальная роль Сбера – одна из ключевых. Мы всегда стараемся давать дополнительные возможности для реализации своих планов нашим клиентам. Надеемся, что наш вклад также поможет семьям, получающим выплаты от государства», – отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

Заявление на выплаты можно подать дистанционно через портал Госуслуги, или обратившись в Пенсионный фонд и МФЦ лично. Чтобы получить подарки от Сбера – в заявлении необходимо указать реквизиты счета или карты СберБанка, эти данные можно найти в СберБанк Онлайн.

Клиентам, получившим новую выплату, как и всем получателям социальных выплат в СберБанке, автоматически также станет доступен раздел «Поступления» мобильного приложения СберБанк Онлайн. А это значит – дополнительные привилегии и скидки на сервисы экосистемы Сбера — страховые продукты, Okko, СберМобайл и др., а также удобный просмотр поступающих выплат и другие полезные функции.

Подробная информация размещена на сайте банка.