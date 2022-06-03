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НОВОСТИ

Мэр Собянин поручил принять меры по ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»

11:50 03.06.2022

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения о принятии всех мер по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». «По ситуации с пожаром в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза»: мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как сообщали СМИ, в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Можайском районе Москвы произошло возгорание, огонь быстро распространялся и пожару в бизнес-центре присвоен пятый ранг сложности. При ликвидации ЧП были задействованы 15 машин скорой помощи, также обсуждался вопрос о применении пожарного поезда. Пожарным пришлось спасать людей с седьмого этажа, поступали сведения о людях, которые были заблокированы в одном из кабинетов на пятом этаже постройки.

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