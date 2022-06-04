Сигналом солидарности НАТО со Швецией и Финляндией станут учения Baltops - Пентагон
17:40 04.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-конференция состоялась на американском десантном корабле USS Kearsarge, длина которого составляет 257 метров. «Для США это важно, судно такого размера впервые проходит по Стокгольмскому архипелагу, — сказал Милли. — В учениях принимают участие 14 стран НАТО, 44 корабля и около 100 самолетов. В этом году все по-другому, учитывая контекст <…>. Для стран НАТО важно проявить солидарность со Швецией и Финляндией после подачи заявки в альянс».
По его словам, Швеция внесет важный вклад в организацию, когда станет ее членом. «У Швеции, возможно, не самая большая армия, но она очень высокого качества, с сильным потенциалом на нескольких уровнях, включая высококлассные военно-воздушные силы, современное техническое оснащение, сильный военно-морской флот и хорошо обученные сухопутные войска», — подчеркнул он. Милли также отметил, что членство Швеции и Финляндии значительно укрепит позицию НАТО в регионе Балтийского моря.
«То, что мы видим сегодня в Стокгольме, посылает важный сигнал о безопасности в нашей части мира. Важно, что сегодня здесь представлены несколько стран, мы находимся в сложной ситуации, что делает наше сотрудничество еще более важным, — заявил на пресс-конференции министр обороны Швеции Петер Хультквист. — Можно назвать это новой холодной войной или новым железным занавесом, но мы должны осознать факты о том, что происходит вокруг нас прямо сейчас. Вот почему демократии должны держаться вместе».
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