Поезд сошел с рельсов в Иране, погибли 13 человек

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Иране. Погибли 13 человек, 50 пострадали. Некоторые раненые находятся в тяжёлом состоянии.

Поезд следовал из Межхеда, второго по населению города Ирана, в центральную часть страны. Авария произошла в провинции Южный Хорасан. О причинах информация не поступала. Говорит Москва

