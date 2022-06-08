Поезд сошел с рельсов в Иране, погибли 13 человек
09:05 08.06.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Иране. Погибли 13 человек, 50 пострадали. Некоторые раненые находятся в тяжёлом состоянии.
Поезд следовал из Межхеда, второго по населению города Ирана, в центральную часть страны. Авария произошла в провинции Южный Хорасан. О причинах информация не поступала. Говорит Москва
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