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Школы Мелитополя с нового учебного года перейдут на русский язык — мэр

10:32 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мелитопольские школьники в новом учебном году будут учиться по пятибалльной системе и на русском языке. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

«Конечно, 1 сентября наши дети пойдут в школу. Кроме того, дети прерывали учебный процесс на три месяца, и мы постарались его возобновить, чтобы дети могли пройти учебную программу, получить дипломы, закончить школу и поступить в высшие учебные заведения. Этот учебный год дети закончили по учебной программе, утвержденной на 2021-2022 учебные годы. С 1 сентября 2022 года дети будут учиться по пятибалльной системе оценивания, на русском языке», — сказал она.

«Мы много внимания уделяем нашим детям, их образованию, физическому развитию и, конечно, досугу. Дети должны жить мирной жизнью, гулять в парке, кататься на велосипедах, плавать в бассейне, ходить на ледовую арену. Часто проводим детские праздники с аниматорами, конкурсами и призами, бесплатными аттракционами», — подчеркнула Данильченко.

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