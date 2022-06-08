Референдум о вхождении Запорожской области в РФ планируется провести в 2022 году — власти

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская область планирует провести референдум о вхождении в состав РФ в этом году. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Определять будущее Запорожской области будет народ. Проведение референдума запланировано на этот год», — сказал он.