0
0
174
НОВОСТИ

Украина засеяла сельхозкультурами 75% от прошлогодних площадей — премьер

12:20 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские аграрии засеяли в ходе посевной кампании 75% от годом ранее использованных под сельскохозяйственные культуры площадей. Такие данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины представил в своем телеграм-канале в среду премьер-министр Денис Шмыгаль.

«По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей», — написал Шмыгаль, сделав вывод, что посевная «была проведена успешно».

Теперь, отмечает премьер, страна рассматривает возможность «организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт». «Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн», — рассчитывает Шмыгаль.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:32 08.06.2022
Главный раввин Москвы объяснил давлением властей свой отъезд из России
0
48
13:20 08.06.2022
В Москве выявили 290 заразившихся коронавирусом за сутки
0
60
13:15 08.06.2022
Андрей Воробьев и Мария Львова-Белова наградили социальных работников Подмосковья
0
62
13:05 08.06.2022
Заявления на выплату пенсий в ДНР подали более 50 тыс. жителей Мариуполя
0
85
13:00 08.06.2022
Додон заявил о подготовке в Молдавии к военному и политическому присоединению к Румынии
0
90
12:32 08.06.2022
В ЕС не хотели, чтобы торжественный прием Лаврова в Сербии оттенял визит Шольца — посол РФ
0
157
12:05 08.06.2022
ВКС РФ нанесли удар по бронетанковому заводу в районе Харькова — МО РФ
0
204
12:00 08.06.2022
В России выявили 3 646 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
161
11:32 08.06.2022
Отправка первых судов с зерном из порта Бердянск запланирована на эту неделю
0
219
11:24 08.06.2022
Москвичи проголосовали за создание в столице площади ДНР
0
229

Возврат к списку