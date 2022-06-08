Украина засеяла сельхозкультурами 75% от прошлогодних площадей — премьер
12:20 08.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские аграрии засеяли в ходе посевной кампании 75% от годом ранее использованных под сельскохозяйственные культуры площадей. Такие данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины представил в своем телеграм-канале в среду премьер-министр Денис Шмыгаль.
«По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, засеяно 75% прошлогодних площадей», — написал Шмыгаль, сделав вывод, что посевная «была проведена успешно».
Теперь, отмечает премьер, страна рассматривает возможность «организации мобильных хранилищ, учитывая международный опыт». «Это позволит Украине увеличить объемы хранения на 10-15 млн тонн», — рассчитывает Шмыгаль.
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