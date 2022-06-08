Прямая линия с Путиным состоится не раньше июля — Песков
14:32 08.06.2022
Ежегодная прямая линия президента РФ Владимира Путина с россиянами состоится не раньше июля, в ближайший месяц проводить это мероприятие не планируется. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В том, что вы сказали, все неправда», — сказал он в ответ на вопрос, действительно ли во время прямой линии, которая якобы может состояться уже в этом месяце, Путин пообщается также и с жителями Донбасса — и с гражданскими, и с военными.
«Прямая линия не может состояться в этом месяце. И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами», — пояснил представитель Кремля. Он уточнил, что сроки проведения мероприятия «пока не определены», но «рутинная подготовка ведется».
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