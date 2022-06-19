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НОВОСТИ

Казахстану и Китаю предлагается вместе преодолевать последствия пандемии

12:42 19.06.2022

Пандемия COVID-19 негативно отразилась на реализации проектов китайской инициативы «Один пояс - один путь» и создала новые проблемы для казахстанско-китайского сотрудничества. К такому выводу пришли авторы проекта «Синяя книга Казахстана: доклад о развитии Казахстана (2021)» - первого комплексного исследовательского доклада казахстанских ученых о ежегодном развитии Республики Казахстан, предназначенного для китайской аудитории.

В специальном разделе «Синей книги Казахстана», которая недавно была презентована в Пекине и Сиане, особое внимание уделено казахстанско-китайскому сотрудничеству в период коронавирусной пандемии. Авторы «Синей книги» отмечают, что «Казахстан является постоянным всеобъемлющим стратегическим партнером Китая», а «пандемия COVID-19 привнесла новые проблемы и возможности в казахстанско-китайское сотрудничество».

В частности, отмечают казахстанские эксперты, пандемия COVID-19 негативно отразилась на реализации проектов китайской инициативы «Один пояс - один путь». Совместные строительные проекты двух стран столкнулись с такими проблемами, как более длительный цикл и повышенный риск окупаемости капитала.

Для минимизации связанных с пандемией рисков и потерь в казахстанско-китайском сотрудничестве, авторы «Синей книги» рекомендуют обеим сторонам «установить каналы для диалога в различных областях взаимодействия». В частности, речь идет о создании «механизма экстренного диалога» для профилактики эпидемий и противоэпидемических мероприятий, об усилении связи и координации по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения, а также об укреплении сотрудничества Китая и Казахстана в области медицины и здравоохранения.

Казахстанские эксперты предлагают обратить особое внимание на план постпандемического восстановления экономики Казахстана и ключевых отраслей промышленного производства. По мнению авторов «Синей книги», для поддержки и развития Казахстана целесообразно рассмотреть возможность расширения сотрудничества с Китаем в области цифровой экономики, транспорта, строительства инфраструктуры, трансграничного финансового сотрудничества, разработки IT-продуктов и других.

«Популяризация неправительственного обмена, продвижение контактов и взаимопонимание между молодежными группами Китая и Казахстана» также рассматриваются казахстанскими аналитиками в качестве важного ресурса сотрудничества двух стран по преодолению последствий пандемического вызова.

«Казахстан является крупнейшим торговым партнером Китая в Центральной Азии, гуманитарное сотрудничество между двумя странами имеет прочную основу и широкие перспективы», - прокомментировала рекомендации «Синей книги» казахстанский политический аналитик Таисия Мармонтова.

Андрей Серенко

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