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Ударом «Калибров» в Днепропетровской области уничтожено 57 офицеров ВСУ — ВГА Запорожья

13:32 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятьдесят семь офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в результате удара ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«В этом пункте управления находились не только генералы, занимающиеся войной со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского, но и генералы, которые отвечают за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. По уточненным данным, „откалибровали“ 57 человек, по крайней мере, на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена — несколько генералов, полковники, подполковники и так далее», — написал Рогов в своем телеграм-канале.

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