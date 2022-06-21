Ударом «Калибров» в Днепропетровской области уничтожено 57 офицеров ВСУ — ВГА Запорожья
13:32 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятьдесят семь офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в результате удара ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области. Об этом во вторник сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«В этом пункте управления находились не только генералы, занимающиеся войной со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского, но и генералы, которые отвечают за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. По уточненным данным, „откалибровали“ 57 человек, по крайней мере, на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена — несколько генералов, полковники, подполковники и так далее», — написал Рогов в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 13:20 21.06.2022
- Словакия задерживает передачу Украине танков Т-72 из-за позиции ФРГ — СМИ
- 13:05 21.06.2022
- Цена на газ в Европе может повыситься в четыре-пять раз — глава МИД Венгрии
- 13:00 21.06.2022
- Ответ РФ на блокаду Калининграда будет чувствительным для жителей Литвы — Патрушев
- 12:32 21.06.2022
- Маск заявил, что рецессия в США неизбежно настанет
- 12:25 21.06.2022
- Новикомбанк заключил на Петербургском экономическом форуме соглашения на 30 млрд рублей
- 12:20 21.06.2022
- В Москве выявили 146 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 21.06.2022
- Семь человек пострадали во Франции при взрыве снаряда — ТВ
- 12:00 21.06.2022
- В России за сутки выявили 2 500 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 21.06.2022
- За 125 дней эскалации в Донбассе погибли 188 мирных жителей ДНР
- 11:20 21.06.2022
- Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать