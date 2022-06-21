Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в РФ
14:32 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в РФ. Документ был инициирован правительством РФ.
Документом предусмотрено, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
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