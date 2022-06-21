Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в РФ. Документ был инициирован правительством РФ.

Документом предусмотрено, что использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах, и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.