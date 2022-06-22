Байден считает, что ситуация вокруг Украины станет состязанием на выносливость Запада и РФ
09:20 22.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация вокруг Украины превратится в состязание на выносливость между Россией и Западом, и США и Европа должны продолжать быть готовы нести издержки, которыми для них сопровождается введение санкций в отношении Москвы. Такое мнение выразил во вторник в беседе с журналистами в Белом доме американский президент Джо Байден.
«Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — заявил глава вашингтонской администрации. Он комментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который признал в субботу, что небольшая «усталость от [темы] Украины начинает проявляться по всему миру».
«И считаю, что мы (коллективный Запад — прим. ТАСС) должны [терпеть упомянутые издержки]. Мы будем говорить в том числе об этом в Испании [на предстоящем в конце месяца саммите НАТО]», — подчеркнул Байден.
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