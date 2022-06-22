Байден считает, что ситуация вокруг Украины станет состязанием на выносливость Запада и РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Украины превратится в состязание на выносливость между Россией и Западом, и США и Европа должны продолжать быть готовы нести издержки, которыми для них сопровождается введение санкций в отношении Москвы. Такое мнение выразил во вторник в беседе с журналистами в Белом доме американский президент Джо Байден.

«Что я действительно думаю, так это то, что на каком-то этапе это превратится в определенной степени в игру ожидания — в плане того, что могут вынести россияне и что будет готова вынести Европа», — заявил глава вашингтонской администрации. Он комментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который признал в субботу, что небольшая «усталость от [темы] Украины начинает проявляться по всему миру».

«И считаю, что мы (коллективный Запад — прим. ТАСС) должны [терпеть упомянутые издержки]. Мы будем говорить в том числе об этом в Испании [на предстоящем в конце месяца саммите НАТО]», — подчеркнул Байден.