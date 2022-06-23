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Поставленные на Украину французские САУ «Цезарь» «пригодятся в хозяйстве» — Уралвагонзавод

15:32 23.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» попросил передать слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Цезарь» (Caesar), попросив «слать еще» и отметив, что эта техника пригодится «в хозяйстве». Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в телеграм-канале французского политика Режиса Кастельно.

Как пишет Кастельно, поставленные Францией орудия были захвачены ВС РФ в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения.

«Добрый день, господин Режис. Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша „Мста-С“. Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — говорится в записи концерна.

16 июня президент Франции анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц «Цезарь». Таким образом, общее число предложенных Парижем Киеву САУ составит 18. Как сообщал телеканал BFM, это составит четверть собственных резервов Франции: в начале военной спецоперации РФ на Украине Франция располагала 76 гаубицами такого типа.

САУ «Цезарь» имеют калибр 155 мм, производятся французской компанией Nexter (входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS). Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность — 6 выстрелов в минуту.

«Мста-С» — самоходный вариант 152-миллиметровых советской и российской гаубицы (буксируемая версия — «Мста-Б»), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. САУ производится екатеринбургским заводом «Уралтрансмаш» (в составе УВЗ).

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