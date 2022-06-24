Эксперты рассказали, почему банки вводят комиссии за вывод денег через чужие приложения

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Сегодня банки много инвестируют в развитие собственных сервисов, чтобы у их клиентов не было необходимости выводить деньги в другие банки, отмечают эксперты. Пока шло развитие сервисов, многие банки поддерживали бесплатный вывод финансов, но теперь почти все крупные игроки ограничили такие операции комиссией. Однако так называемые переводы р2р (с карты на карту), осуществляемые с помощью мобильного приложения банка отправителя, по-прежнему бесплатны в рамках установленных лимитов.

При этом для банков обеспечение любых переводов сопровождается издержками, которые оправданны, когда речь идет про удовлетворение потребностей своих клиентов. Если же средства выводятся в другую организацию, банки хотят затраты компенсировать возникающие затраты. Как пояснил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея, сейчас банки массово вводят комиссии, поэтому оставшиеся банки могут последовать за общей рыночной тенденцией, так как это не испугает клиентов, полагает Кривошея.

По словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Марии Ермиловой, топовые банки не берут комиссию при переводе с карты на карту в собственном приложении в рамках лимитов, но за внешние переводы комиссию взимают. Если же комиссии за переводы все же есть, то, по словам эксперта, ее размер чаще всего составляет 0,5-2%.

Переводы с карты на карту - востребованная услуга во всем мире, отмечает председатель правления Национального платежного Совета Алма Обаева, «В этом процессе участвует много посредников, каждый из которых берет свой небольшой процент за услуги», - констатирует Обаева.

Сейчас банки активно развивают свои сервисы, поскольку они заинтересованы в том, чтобы у клиентов не было поводов переводить средства в другие финансовые организации. Например, в Сбербанке доступны р2р-переводы клиентам Сбера без комиссии в рамках бесплатного лимита, кроме того, у компании есть самая развитая сеть банкоматов в стране, что дает большие преимущества владельцам карт этого банка.