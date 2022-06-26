Четыре страны вводят запрет на приобретение российского золота

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, США, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на военную операцию Москвы на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье канцелярией главы британского правительства Бориса Джонсона. Как отмечается в сообщении, эти ограничения, которые скоро вступят в силу, распространятся на импорт вновь добытого и переработанного золота и не коснутся уже приобретенного.

«Новый экспорт российского золота более не будет разрешен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите Группы семи (G7), начинающемся сегодня», — сообщили на Даунинг-стрит, заметив, что Джонсон призовет своих коллег по «семерке» ввести аналогичные меры. «С учетом центральной роли Лондона в международной торговле золотом и параллельных действий США, Японии и Канады, эта мера будет иметь глобальный охват, исключив этот товар из регулируемых международных рынков», — говорится в сообщении.