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НОВОСТИ

Белый дом объявил о введении новых санкций в отношении России

12:10 27.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты введут визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены блокирующие санкции против «частных военных компаний», ряда военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. Об этом говорится в распространенной в понедельник справке Белого дома, посвященной планам администрации президента Джо Байдена по мерам в отношении РФ.

«Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих на Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права на Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц на осажденных или занятых силами РФ территориях, в том числе министров и мэров спорных городов. Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета, а также угрозой ему и территориальной целостности или политической независимости Украины, или подавлением инакомыслия в России», — утверждается в документе.

Кроме того, США объявили о введении повышенных тарифов в отношении более чем 570 групп товаров из России на сумму около 2,3 млрд долларов.

Также США введут блокирующие санкции против государственных российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом, а также исследовательских организаций, работающих в сфере обороны, оборонных предприятия и связанных с ними лиц. Введение санкций приурочено к проходящему в Германии саммиту Группы семи.

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